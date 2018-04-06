Эксперты разошлись во мнениях о риске воздушного парада на 9 мая

Пока одни эксперты в авиационной сфере не видят никакой опасности в решении Минобороны допустить к участию в Параде Победы 9 мая новейшие истребители Су-57 (ПАК ФА), другие анонимно называют такие действия военных опасной авантюрой.

Источник газеты ВЗГЛЯД в авиаэкспертной среде, пожелавший откровенно высказаться на условиях анонимности, назвал участие самолетов в параде на День Победы попросту опасным: «Это, грубо говоря, авантюризм, который в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций — погодных, отказа техники — может привести к гибели людей, летчиков и машин».

«Со всеми этими воздушными парадами над Москвой пора заканчивать. А если уж так хочется — можно как китайцы, провести парад на полигоне», — подчеркнул собеседник.

По его мнению, воздушный парад — это высокий риск и отвлечение ресурсов. «Вот „Руслан“ какой-нибудь *** [упадет] на Москву — Кемерово нам покажется детским лепетом на лужайке», — заявил собеседник.

Говоря о Су-57, он отметил, что «экспериментальная машина — всегда экспериментальная, несерийная, о ее надежности говорить пока нельзя, потому что не все недостатки выявлены». Что касается летчиков, то какими бы опытными они ни были, «человек — это всегда слабое звено». «В целом, на мой взгляд, это авантюра», — заключил эксперт.

Главный редактор журнала «Взлет», ведущий блога по авиационной промышленности и военной авиации Андрей Фомин заявил газете ВЗГЛЯД, что не сомневается в безопасности полета Су-57 над Красной площадью.

«Если Министерство обороны принимает такое решение, значит, у него достаточно оснований считать, что это будет безопасно. Самолет уже завершил первый этап госиспытаний, это значит, что основные летно-технические характеристики подтверждены и показатели безопасности полетов, соответственно, тоже», — сказал эксперт.

Ему вторит президент Ассоциации социальной поддержки уволенных с военной службы «Отечество», генерал-майор авиации в отставке Александр Цалко. Он заявил, что Су-57 можно было демонстрировать на парадах и раньше.

«Никакой сложности не вижу. Во-первых, это же не первая, не вторая и даже не десятая машина. Машина в пилотировании хорошая, простая, двигатели отработаны. Ее можно было и пять лет назад показывать», — сказал Цалко.

В пятницу в Минобороны сообщили, что пара новейших истребителей Су-57 (ПАК ФА) впервые в истории пролетит над Красной площадью во время Парада Победы.