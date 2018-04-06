В Ульяновске создадут центр компетенций по беспилотным системам

УЛЬЯНОВСК , 6 апреля. / ТАСС /. Центр компетенций по беспилотным системам появится в этом году в Ульяновске на базе авиационного кластера «Ульяновск-авиа». Соответствующее соглашение подписали в пятницу губернатор Сергей Морозов и генеральный директор ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев на круглом столе по вопросам развития беспилотных авиационных систем в регионах на примере Ульяновской области

"Ульяновская область готова стать экспериментальной площадкой для апробирования технологий, которые предлагаются производителями беспилотных транспортных систем в различных сферах народного хозяйства. В ассоциации «Аэронет» сейчас накапливаются разнообразные практики применения беспилотных авиационных технологий: в сельском хозяйстве, логистике, мониторинге, и мы видим возможности для Ульяновской области в их развитии и использовании", — сказал губернатор после подписания соглашения.

Морозов также добавил, что тема производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем станет предметом обсуждения экспертов на Международном авиатранспортном форуме (МАТФ) в августе этого года. «Наш опыт сотрудничества с Ассоциацией „Аэронет“ станет полезным для каждого региона, заинтересованного и готового решать свои внутренние задачи с использованием беспилотных авиационных систем», — сказал он.

Глава ассоциации «Аэронет» выразил уверенность, что регион справится с задачей развития этого направления. «Мы рассчитываем, что в Ульяновске появятся новые точки роста, новые интересные идеи, стартапы, бизнес-проекты, которые станут реальными экономическими задачами», — сказал Бабинцев журналистам.