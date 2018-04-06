Под Киржачем будут делать ракеты 

Фото пресс-службы администрации Владимирской области
Во 33 регионе при поддержке администрации Владимирской области и министерства промышленности и торговли РФ будет реализован масштабный инвестиционный проект «Комплексное развитие производства авиационных агрегатов в филиале НПО „Наука“. Проектом, который оценивается в 2 млрд рублей, предусматривается полный перевод производственных мощностей НПО „Наука“, лидера авиационно-космической отрасли, из Москвы во Владимирскую область.
В поселке Першино Киржачского района ведется строительство нового завода по производству комплектующих для авиационной и ракетной техники. Будут построены новые корпуса (производственный, административный, испытательный) общей площадью более 16 тыс. кв. метров. Новый завод планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.
На предприятии создадут 400 новых рабочих мест. 3 апреля на базе Александровского промышленно-гуманитарного колледжа прошла ярмарка вакансий НПО „Наука“, договор о подготовке специалистов заключен и с ведущим вузом региона — ВлГУ.