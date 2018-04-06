Под Киржачем будут делать ракеты

В поселке Першино Киржачского района ведется строительство нового завода по производству комплектующих для авиационной и ракетной техники. Будут построены новые корпуса (производственный, административный, испытательный) общей площадью более 16 тыс. кв. метров. Новый завод планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

На предприятии создадут 400 новых рабочих мест. 3 апреля на базе Александровского промышленно-гуманитарного колледжа прошла ярмарка вакансий НПО „Наука“, договор о подготовке специалистов заключен и с ведущим вузом региона — ВлГУ.