Шойгу отметил совершенство и высокое качество разрабатываемых ОКБ «Новатор» ракет

Министр, в частности, отметил, что продукция ОКБ «Новатор» «составляет славу современному русскому оружию». «Разрабатываемые здесь ракетные комплексы, — указал он, — отличаются техническим совершенством, высоким качеством и надежностью».

Шойгу выразил уверенность, что «бесценный опыт и трудовые традиции позволят конструкторскому бюро, как и прежде, вносить существенный вклад в успешное решение задач по укреплению обороноспособности нашей страны».

В своем выступлении Борисов отметил, что ОКБ «Новатор» для Минобороны — это особенная организация, поскольку ее продукция сегодня является флагманом и определяет обороноспособность России. «Слово „Калибр“ уже выучили во всем мире. До событий октября 2015 года мало кто в мире знал это название, а сегодня уже его знают все. Так уж мир устроен, что сильная армия, сильное государство — это залог того, чтобы можно было надежно обеспечивать благополучие и мирную жизнь своих граждан», — сказал замглавы ведомства, добавив, что «и „Калибры“, и „Искандеры“ и другие образцы линейки вооружений из порядка 30 наименований используются практически во всех видах и родах войск».

Он напомнил, что высокая оценка совместного труда военного ведомства и оборонных предприятий была дана в послании президента России 1 марта этого года. «Это беспрецедентный случай, когда суперсекретные разработки стали достоянием мировой общественности. Это было сделано для того, чтобы показать, что Россия по-прежнему сильна, Россия по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире и ее роль и значение нисколько не уменьшились. С нами надо считаться, вести переговоры на равных, и это равенство обеспечили вы своим трудом», — заключил Борисов.