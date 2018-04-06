Ещё
Шойгу отметил совершенство и высокое качество разрабатываемых ОКБ «Новатор» ракет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня

Шойгу отметил совершенство и высокое качество разрабатываемых ОКБ «Новатор» ракет 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Разрабатываемые ОКБ «Новатор» ракеты отличаются техническом совершенством, высоким качеством и надежностью, говорится в поздравлении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Его текст зачитал на торжественном вечере в честь 70-летия предприятия замглавы ведомства Юрий Борисов.
Министр, в частности, отметил, что продукция ОКБ «Новатор» «составляет славу современному русскому оружию». «Разрабатываемые здесь ракетные комплексы, — указал он, — отличаются техническим совершенством, высоким качеством и надежностью».
Шойгу выразил уверенность, что «бесценный опыт и трудовые традиции позволят конструкторскому бюро, как и прежде, вносить существенный вклад в успешное решение задач по укреплению обороноспособности нашей страны».
В своем выступлении Борисов отметил, что ОКБ «Новатор» для Минобороны — это особенная организация, поскольку ее продукция сегодня является флагманом и определяет обороноспособность России. «Слово „Калибр“ уже выучили во всем мире. До событий октября 2015 года мало кто в мире знал это название, а сегодня уже его знают все. Так уж мир устроен, что сильная армия, сильное государство — это залог того, чтобы можно было надежно обеспечивать благополучие и мирную жизнь своих граждан», — сказал замглавы ведомства, добавив, что «и „Калибры“, и „Искандеры“ и другие образцы линейки вооружений из порядка 30 наименований используются практически во всех видах и родах войск».
Он напомнил, что высокая оценка совместного труда военного ведомства и оборонных предприятий была дана в послании президента России 1 марта этого года. «Это беспрецедентный случай, когда суперсекретные разработки стали достоянием мировой общественности. Это было сделано для того, чтобы показать, что Россия по-прежнему сильна, Россия по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире и ее роль и значение нисколько не уменьшились. С нами надо считаться, вести переговоры на равных, и это равенство обеспечили вы своим трудом», — заключил Борисов.
ОКБ «Новатор» входит в «Алмаз-Антей» с 2002 года, является одним из центров оборонно-промышленного комплекса страны по разработке современных образцов ракетного оружия. Одна из наиболее известных разработок ОКБ «Новатор» — ракеты семейства «Калибр» (в экспортном исполнении — «Club»). Помимо продукции по линии ОПК, предприятие разработало и сдало в эксплуатацию ряд сухопутных и морских метеорологических комплексов.
ТК «Звезда»: последние новости
Новейший Су-57 впервые примет участие в параде Победы Завершились полевые выходы с войсковыми разведчиками ЗВО На Черноморском флоте отобрали участников окружного этапа международного конкурса «Воин Содружества»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дуров отреагировал на получение британского гражданства30
Описана схема переправки российских наемников в Сирию229
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян396
Путин уволил одиннадцать генералов336
Украину «завалило» фальсификатом из Европы218
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение