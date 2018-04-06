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Министр обороны отметил совершенство и высокое качество разрабатываемых ОКБ «Новатор» ракет
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Министр обороны отметил совершенство и высокое качество разрабатываемых ОКБ «Новатор» ракет 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Текст поздравления главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу, адресованного коллективу предприятия в связи с 70-летием образования, зачитал на торжественном вечере по случаю знаменательной даты прибывший с рабочей поездкой в Екатеринбург замминистра Юрий Борисов.
Разрабатываемые ОКБ «Новатор» ракеты отличаются техническом совершенством, высоким качеством и надежностью, говорится в поздравлении Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Его текст зачитал на торжественном вечере в честь 70-летия предприятия прибывший с рабочей поездкой в Екатеринбург замглавы военного ведомства Юрий Борисов.
Сергей Шойгу, в частности, отметил, что продукция ОКБ «Новатор» «составляет славу современному русскому оружию». «Разрабатываемые здесь ракетные комплексы, –— указал он, –— отличаются техническим совершенством, высоким качеством и надежностью».
Министр обороны выразил уверенность, что «бесценный опыт и трудовые традиции позволят конструкторскому бюро, как и прежде, вносить существенный вклад в успешное решение задач по укреплению обороноспособности нашей страны».
В своем выступлении Юрий Борисов отметил, что ОКБ «Новатор» для Минобороны –— это особенная организация, поскольку ее продукция сегодня является флагманом и определяет обороноспособность России.
«Слово «Калибр» уже выучили во всем мире. До событий октября 2015 года (первое применение ракет «Калибр» в Сирии) мало кто в мире знал это название, а сегодня уже его знают все. Так уж мир устроен, что сильная армия, сильное государство –— это залог того, чтобы можно было надежно обеспечивать благополучие и мирную жизнь своих граждан», –— сказал замглавы военного ведомства, добавив, что «и „Калибры“, и „Искандеры“ и другие образцы линейки вооружений из порядка 30 наименований используются практически во всех видах и родах войск».
Замминистра напомнил, что высокая оценка совместного труда военного ведомства и оборонных предприятий была дана в послании президента России 1 марта этого года.
«Это беспрецедентный случай, когда суперсекретные разработки стали достоянием мировой общественности. Это было сделано для того, чтобы показать, что Россия по-прежнему сильна, Россия по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире и ее роль и значение нисколько не уменьшились. С нами надо считаться, вести переговоры на равных, и это равенство обеспечили вы своим трудом», –— заключил Юрий Борисов.
ОКБ «Новатор» входит в «Алмаз-Антей» с 2002 года, является одним из центров оборонно-промышленного комплекса страны по разработке современных образцов ракетного оружия. Одна из наиболее известных разработок ОКБ «Новатор» –— ракеты семейства «Калибр» (в экспортном исполнении — «Club»). Помимо продукции по линии ОПК, предприятие разработало и сдало в эксплуатацию ряд сухопутных и морских метеорологических комплексов, обеспечивающих зондирование атмосферы.
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