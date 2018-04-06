Около 1,5 тыс. артиллеристов 90-й танковой дивизии приняли участие в лагерном сборе под Челябинском

В рамках мероприятия были проведены несколько десятков тактических учений с боевой стрельбой, в ходе которых отрабатывалось выполнение плановых и неплановых огневых задач.

Около 1,5 тыс. артиллеристов 90-й танковой дивизии приняли участие в масштабном лагерном сборе, завершившемся на полигоне под Челябинском

Военнослужащие отработали действия по выдвижению в район огневых позиций, инженерному оборудованию и охранению командно-наблюдательных пунктов.

В рамках сбора были проведены несколько десятков тактических учений с боевой стрельбой, в ходе которых отрабатывалось выполнение плановых и неплановых огневых задач.

В мероприятии было задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Ураган», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», современные комплексы управления огнем. Было израсходовано более 2 тыс. боеприпасов различного калибра.

Итогом всех учебно-боевых задач стала тренировка по управлению огнем артиллерии дивизии под руководством командира танкового соединения.