В Новороссийске прошла первая тренировка пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде в День Победы

К мероприятиям были привлечены военнослужащие местного гарнизона, представители МВД , Пограничной службы ФСБ МЧС , а также курсанты Новороссийского государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова и юнармейцы.

Новороссийске , в районе мемориального комплекса «Малая Земля», прошли смотр и первая тренировка пеших парадных расчетов объединений и соединений гарнизона, которые примут участие в военном параде 9 мая.

К мероприятиям были привлечены военнослужащие Новороссийского гарнизона, представители МВД, Пограничной службы ФСБ, МЧС, а также курсанты Новороссийского государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова и юнармейцы.

Всего предусмотрено проведение восьми тренировок парадных расчетов и 2 генеральные репетиции с участием механизированной колонны.

В городе-герое Новороссийске в параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие около 1300 человек, будет задействовано более 30 единиц современной военной техники.