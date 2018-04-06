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В Новороссийске прошла первая тренировка пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде в День Победы
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В Новороссийске прошла первая тренировка пеших парадных расчетов, которые примут участие в военном параде в День Победы 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
К мероприятиям были привлечены военнослужащие местного гарнизона, представители МВД, Пограничной службы ФСБ, МЧС, а также курсанты Новороссийского государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова и юнармейцы.
В Новороссийске, в районе мемориального комплекса «Малая Земля», прошли смотр и первая тренировка пеших парадных расчетов объединений и соединений гарнизона, которые примут участие в военном параде 9 мая.
К мероприятиям были привлечены военнослужащие Новороссийского гарнизона, представители МВД, Пограничной службы ФСБ, МЧС, а также курсанты Новороссийского государственного морского университета имени адмирала Ф. Ф. Ушакова и юнармейцы.
Всего предусмотрено проведение восьми тренировок парадных расчетов и 2 генеральные репетиции с участием механизированной колонны.
В городе-герое Новороссийске в параде, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие около 1300 человек, будет задействовано более 30 единиц современной военной техники.
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