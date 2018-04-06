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Сотрудники ВАИ и ГИБДД выставили более 30 совместных постов регулирования в регионах дислокации войск ЦВО
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Сотрудники ВАИ и ГИБДД выставили более 30 совместных постов регулирования в регионах дислокации войск ЦВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В рамках проводимых мероприятий специалисты военной автоинспекции проверили законность выезда военнослужащих за пределы гарнизона, а также транспортные средства на предмет соответствия к эксплуатации в весенний период.
Более 30 совместных постов регулирования были выставлены сотрудниками военной автомобильной инспекции и ГИБДД в регионах дислокации войск Центрального военного округа (ЦВО).
В рамках проводимых мероприятий специалисты ВАИ ЦВО проверили законность выезда военнослужащих за пределы гарнизона, а также транспортные средства на предмет соответствия к эксплуатации в весенний период. Кроме того, представители ВАИ проинструктировали военных водителей об особенностях управления автотранспортом в гололёд.
Инспекторы довели водителям статистику дорожно-транспортных происшествий в регионе, а также основы контраварийного вождения транспорта, в частности, ознакомили с особенностями управления тяжелыми грузовыми автомобилями на рыхлом снегу и при снежном накате.
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