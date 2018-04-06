Сотрудники ВАИ и ГИБДД выставили более 30 совместных постов регулирования в регионах дислокации войск ЦВО

В рамках проводимых мероприятий специалисты военной автоинспекции проверили законность выезда военнослужащих за пределы гарнизона, а также транспортные средства на предмет соответствия к эксплуатации в весенний период.

Более 30 совместных постов регулирования были выставлены сотрудниками военной автомобильной инспекции и ГИБДД в регионах дислокации войск Центрального военного округа (ЦВО).

В рамках проводимых мероприятий специалисты ВАИ ЦВО проверили законность выезда военнослужащих за пределы гарнизона, а также транспортные средства на предмет соответствия к эксплуатации в весенний период. Кроме того, представители ВАИ проинструктировали военных водителей об особенностях управления автотранспортом в гололёд.

Инспекторы довели водителям статистику дорожно-транспортных происшествий в регионе, а также основы контраварийного вождения транспорта, в частности, ознакомили с особенностями управления тяжелыми грузовыми автомобилями на рыхлом снегу и при снежном накате.