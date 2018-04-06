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Нижегородская область готовится к паводку
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Нижегородская область готовится к паводку 

Newsroom24 56 минут назад
Фото: Newsroom24
Для контроля за паводковой обстановкой организована работа оперативного штаба, определены состав и график дежурства ответственных должностных лиц и оперативных групп. Об этом сообщается на сайте МЧС.
На базе специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Нижегородской области проведен смотр готовности сил и средств аэромобильной группировки Нижегородской области с привлечением 100 человек личного состава и 26 единиц техники, из них 3 основной, 3 специальной, 11 вспомогательной, 5 плавсредств, 4 беспилотных летательных аппарата.
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