Нижегородская область готовится к паводку 

Для контроля за паводковой обстановкой организована работа оперативного штаба, определены состав и график дежурства ответственных должностных лиц и оперативных групп. Об этом сообщается на сайте МЧС.
На базе специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы по Нижегородской области проведен смотр готовности сил и средств аэромобильной группировки Нижегородской области с привлечением 100 человек личного состава и 26 единиц техники, из них 3 основной, 3 специальной, 11 вспомогательной, 5 плавсредств, 4 беспилотных летательных аппарата.