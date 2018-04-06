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В Подмосковье прошел региональный этап конкурса «Дорожный патруль» среди подразделений ВАИ
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В Подмосковье прошел региональный этап конкурса «Дорожный патруль» среди подразделений ВАИ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные автоинспекторы продемонстрировали навыки экстремального вождения автомобиля, знания пользования средствами технического диагностирования транспортных средств и правил дорожного движения.
С 3 по 5 апреля на полигоне Ногинский Московского высшего общевойскового командного училища подразделения военной автомобильной инспекции (ВАИ) Северного флота и ВАИ г. Москвы приняли участие в третьем (региональном) этапе конкурса Армейских международных игр «Дорожный патруль».
Военные автоинспекторы продемонстрировали навыки экстремального вождения автомобиля, знания пользования средствами технического диагностирования транспортных средств и правил дорожного движения, мастерство владения жезлом при регулировании дорожного движения.
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