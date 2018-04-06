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Краш-тест американской ядерной бомбы попал на видео
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Краш-тест американской ядерной бомбы попал на видео 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сандийские национальные лаборатории министерства энергетики США показали на видео, как они тестируют ядерное вооружение. Испытывают боеприпасы с помощью краш-теста, пишет издание popmech.ru.
На видео можно понаблюдать, как специалисты готовят инертный блок, моделируют и тестируют взрыв с помощью современных компьютерных технологий. Для испытаний применяют инертные бомбы без ядерных боеприпасов. В данном эксперименте бомбу не запускают прямо в стену. Ее вешают на специальное крепление, на которое на большой скорости направляют ракетную тележку. Можно увидеть, как происходит взаимодействие и какой силы получается взрыв. Датчики и высокоскоростные системы визуализации предоставляют данные для компьютерных моделей. Все это ученые делают для того, чтобы обеспечить безопасность и надежность ядерного оружия.
Главная задача Сандийских национальных лабораторий министерства энергетики США — разработка, создание и испытание неядерных компонентов ядерного оружия.
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