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Инженеры ЮВО на полигоне под Волгоградом провели тренировку по ликвидации ледяных заторов
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Инженеры ЮВО на полигоне под Волгоградом провели тренировку по ликвидации ледяных заторов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие учились измерять толщину льда, рассчитывать количество тротила для его подрыва, готовить электровзрывные сети, закладывать и подрывать заряды на льду.
Военные инженеры соединения Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Прудбой в ходе полевого выхода выполнили серию учебных подрывов льда на Дону под Волгоградом.
На занятиях военнослужащие отработали действия по проведению инженерной разведки в местах предполагаемых ледовых заторов, а также выполнили бурение лунок для закладки взрывчатого вещества, учились измерять толщину льда, рассчитывать количество тротила для его подрыва, готовить электровзрывные сети, закладывать и подрывать заряды на льду.
На завершающем этапе полевого выхода будет проведено тактико-специальное учение, в ходе которого военные инженеры обеспечат переправу войск через овраги и наведут 40-метровые мосты грузоподъемностью до 60 тонн с использованием тяжелых механизированных мостов ТММ-3.
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