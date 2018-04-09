Российский Центр по примирению в Сирии не нашел следов химоружия в городе Дума 

Представители российского Центра по примирению сторон в Сирии проверили районы города Дума, где 7 апреля якобы применялось химическое оружие. В результате никаких следов отравляющих веществ наши военные не обнаружили. Об этом пишет РИА Новости. Информацию о том, что сирийские правительственные войска применили химическое оружие, обнародовала волонтерская организация «Белые каски». Активисты представили даже фото и видео с якобы жертвами химатаки из числа мирных жителей. Всё это — фальшивка, попытка сорвать перемирие в этом районе Сирии, уточнили наши военные.