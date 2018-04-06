Ещё
Специалисты РХБ защиты ЮВО в Ставропольском крае с помощью новой станции укрыли войска аэрозольной завесой от авиации условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты РХБ защиты ЮВО в Ставропольском крае с помощью новой станции укрыли войска аэрозольной завесой от авиации условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе полевого занятия военнослужащие также проводят дезактивацию и дегазацию техники, отрабатывают вопросы санитарной обработки личного состава и обеззараживания участков местности.
Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого занятия на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае осваивают новую авторазливочную станцию АРС-14КМ, предназначенную для специальной обработки вооружения и военной техники.
На занятие привлечены более 200 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной техники и специального оборудования.
С помощью современной авторазливочной станции АРС-14КМ специалисты РХБ защиты проводят дезактивацию и дегазацию техники с применением различных химических составов, отрабатывают вопросы санитарной обработки личного состава, обеззараживания участков местности и объектов инфраструктуры.
Военнослужащие также учатся применять специальную станцию ТДА-М, дымовые шашки ДМ-11 и ДМХ-5 для постановки аэрозольных завес в целях маскировки позиций войск, аэродромов, важных объектов и прилегающих территорий от авиации и средств радиолокационной разведки условного противника.
ТК «Звезда»: последние новости
Завершились полевые выходы с войсковыми разведчиками ЗВО На Черноморском флоте проходят государственные испытания МРК «Вышний Волочёк» Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов принял участие в торжественном мероприятие, посвященном столетию со дня образования военных комиссариатов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам64
Путин уволил одиннадцать генералов261
США ввели санкции против российских бизнесменов330
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян125
На Украине угрожают взорвать Крымский мост349
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение