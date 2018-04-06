Специалисты РХБ защиты ЮВО в Ставропольском крае с помощью новой станции укрыли войска аэрозольной завесой от авиации условного противника

В ходе полевого занятия военнослужащие также проводят дезактивацию и дегазацию техники, отрабатывают вопросы санитарной обработки личного состава и обеззараживания участков местности.

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого занятия на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае осваивают новую авторазливочную станцию АРС-14КМ, предназначенную для специальной обработки вооружения и военной техники.

На занятие привлечены более 200 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной техники и специального оборудования.

С помощью современной авторазливочной станции АРС-14КМ специалисты РХБ защиты проводят дезактивацию и дегазацию техники с применением различных химических составов, отрабатывают вопросы санитарной обработки личного состава, обеззараживания участков местности и объектов инфраструктуры.

Военнослужащие также учатся применять специальную станцию ТДА-М, дымовые шашки ДМ-11 и ДМХ-5 для постановки аэрозольных завес в целях маскировки позиций войск, аэродромов, важных объектов и прилегающих территорий от авиации и средств радиолокационной разведки условного противника.