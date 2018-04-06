Новый ФОК построили во Фрязине

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построили на улице Нахимова во Фрязине. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Глава ведомства Руслан Тагиев сообщил, что инспекторы проверили комплекс на соответствие требованиям технических регламентов.

В двухэтажном спортивном комплексе расположен бассейн, зал для силовых тренировок, раздевалки и гардероб. Комплекс оборудован необходимым средствами для маломобильных групп граждан.

Во дворе ФОКа обустроили парковку, заключается в материале.