Новый ФОК построили во Фрязине 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построили на улице Нахимова во Фрязине. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Глава ведомства Руслан Тагиев сообщил, что инспекторы проверили комплекс на соответствие требованиям технических регламентов.
В двухэтажном спортивном комплексе расположен бассейн, зал для силовых тренировок, раздевалки и гардероб. Комплекс оборудован необходимым средствами для маломобильных групп граждан.
Во дворе ФОКа обустроили парковку, заключается в материале.