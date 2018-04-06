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Новый ФОК построили во Фрязине
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Новый ФОК построили во Фрязине 

Вести Подмосковья 46 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построили на улице Нахимова во Фрязине. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Глава ведомства Руслан Тагиев сообщил, что инспекторы проверили комплекс на соответствие требованиям технических регламентов.
В двухэтажном спортивном комплексе расположен бассейн, зал для силовых тренировок, раздевалки и гардероб. Комплекс оборудован необходимым средствами для маломобильных групп граждан.
Во дворе ФОКа обустроили парковку, заключается в материале.
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