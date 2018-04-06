Советская субмарина С-13: самая смертоносная в истории русского флота

По официальным данным, эта неуязвимая советская субмарина в течение Великой Отечественной войны потопила порядка десятка гитлеровских судов. Тысячи человек, в том числе, не являвшихся военнослужащими, погибли.

Шесть потопленных «транспортов»

Как свидетельствуют отечественные историки, с 1942 по 1945 годы советская субмарина «С-13» потопила и повредила 6 кораблей ВМФ антисоветской коалиции — 2 финских, один голландский и 3 гитлеровских. Исследователи биографии «С-13» писатели В. С. Геманов, В. Слуцкин и военный историк Ю. М. Лебедев приводят в своих книгах две наиболее крупных трагедии, случившиеся вследствие торпедных атак советской подводной лодки — затопление «Вильгейма Густлова» и « Генерала Штойбена».

Поверженный «Густлов»

Как пишет В. Слуцкин, в результате торпедирования советской подводной лодкой в январе 1945 года немецкого транспортного судна «Вильгельм Густлов» погибли порядка 6 тысяч человек. Авторитетный германский еженедельник «Шпигель» называет эту трагедию самой большой морской катастрофой, несравнимой даже с гибелью «Титаника». Журнал приводит данные о 9 тысячах погибших в результате затопления «Вильгельма Густлова» (в 6 раз больше, чем на «Титанике»), в основном, женщинах и детях. Большинство пассажиров на транспорте «Вильгельм Густлов» не имели отношения к службе в Третьем Рейхе, они имели статус эвакуированных. Но гитлеровский корабль был де-факто оснащен вооружением и, по сути, представлял собой военную цель. Слуцкин приводит данные о том, что С-13 расстреляла «Вильгельм Густлов» тремя торпедами с расстояния 700 метров. Около тысячи пассажиров и членов экипажа «Густлова» удалось спастись — их подобрал корабль сопровождения (по информации «Шпигеля», на судне тогда было порядка 10 тысяч человек).

Последний рейс «Генерала Штойбена»