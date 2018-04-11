ТРЦ «Алания Молл» во Владикавказе эвакуировали

По легенде учений, в магазине на втором этаже торгового центра произошло короткое замыкание, и загорелась проводка. Гипотетический пожар занял 10 квадратных метров. Охранник ТРЦ заметил «возгорание» и активировал пожарную сигнализацию, которая, в свою очередь, запустила комплексную систему безопасности.

Работники ТРЦ действовали осознанно и быстро. Они начали покидать здание через считанные секунды и эвакуировались на безопасное расстояние за семь минут. Таким образом, «спаслись» 100 человек. Однако, легенда учений предполагала, что два человека будут заблокированы в здании и не смогут покинуть его самостоятельно.

Пожарные экипажи добрались до ТРЦ за четыре минуты и провели боевое развёртывание. Спасатели с дыхательными аппаратами вошли в здание, обнаружили «пострадавших», эвакуировали их при помощи автолестницы и потушили условный пожар. Учения завершили подробным противопожарным инструктажем для всех сотрудников торгового центра.