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ТРЦ «Алания Молл» во Владикавказе эвакуировали
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ТРЦ «Алания Молл» во Владикавказе эвакуировали 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пожарно-тактические учения прошли в ТРЦ «Алания Молл» во Владикавказе 10 апреля, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МЧС Северной Осетии-Алании.
По легенде учений, в магазине на втором этаже торгового центра произошло короткое замыкание, и загорелась проводка. Гипотетический пожар занял 10 квадратных метров. Охранник ТРЦ заметил «возгорание» и активировал пожарную сигнализацию, которая, в свою очередь, запустила комплексную систему безопасности.
Работники ТРЦ действовали осознанно и быстро. Они начали покидать здание через считанные секунды и эвакуировались на безопасное расстояние за семь минут. Таким образом, «спаслись» 100 человек. Однако, легенда учений предполагала, что два человека будут заблокированы в здании и не смогут покинуть его самостоятельно.
Пожарные экипажи добрались до ТРЦ за четыре минуты и провели боевое развёртывание. Спасатели с дыхательными аппаратами вошли в здание, обнаружили «пострадавших», эвакуировали их при помощи автолестницы и потушили условный пожар. Учения завершили подробным противопожарным инструктажем для всех сотрудников торгового центра.
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