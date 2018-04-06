War Thunder отпразднует столетие британских королевских военно-воздушных сил

Интересный факт: в апреле Королевские военно-воздушные силы Великобритании отмечают 100 лет со дня своего основания. Конечно, студия Gaijin Entertainment не могла пропустить такой праздник, а потому проведёт в War Thunder 14 и 15 апреля конкурсы, по итогу которых можно выиграть новый британский самолёт Spitfire F.Mk.IXc.

Не многие знают, но Британия — одна из первых наций, которая стала доступна в игре. Сейчас в ней насчитывается почти сотня разных моделей военных самолётов. Но самый известный и популярный среди них — легендарный Supermarine Spitfirt. На данный момент в War Thunder свыше 20 вариаций этого истребителя.

Кроме того, разработчики сделают 30% скидку для всех поклонников британской авиации на набор премиальных самолётов, в число которых входят разведчик Spitfire FR Mk. XIVe, а также истребители Westland Wyvern и Martin-Baker MB 5. В комплекте также идёт и премиум-подписка на 45 дней, 2000 Золотых Орлов и титул «На страже Его Величества».

War Thunder вышла 21 декабря 2016 года на PS4, Xbox One и PC.