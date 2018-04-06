Команда военнослужащих по контракту из Ставрополья и Кубани убыла на курсы экстремального выживания

В течение месяца военнослужащим предстоит эффективно решать боевые задачи в самых сложных ситуациях, учиться добывать и готовить пищу в полевых условиях, разводить огонь без спичек, а также очищать непригодную для питья воду.

Очередная команда военнослужащих по контракту общевойскового объединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ставропольском крае и на Кубани, убыла в один из учебных центров округа для прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания.

В составе группы также пройдут подготовку около 100 военнослужащих, прибывших из запаса, для которых «курсы выживания» станут проверкой профессиональной подготовки, а также адаптацией к непростым условиям военной службы.

В течение месяца военнослужащие освоят навыки выживания в экстремальной обстановке, научатся эффективно решать боевые задачи в самых сложных ситуациях. Опытные инструкторы научат их добывать и готовить пищу в полевых условиях, разводить огонь без спичек, а также очищать непригодную для питья воду перед употреблением.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащие будут совершенствовать навыки применения штатного оружия и вождения боевой техники.

Всего до конца года курс интенсивной общевойсковой подготовки с элементами выживания пройдут более 1000 военнослужащих по контракту.