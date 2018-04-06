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В Ростове-на-Дону обсудили вопросы реализации жилищного обеспечения военнослужащих ЮВО
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В Ростове-на-Дону обсудили вопросы реализации жилищного обеспечения военнослужащих ЮВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Одним из основных вопросов повестки дня совещания стало подведение итогов пятилетней деятельности отдела реализации НИС ФГКУ «Югрегионжилье» по вопросам, связанным накопительно-ипотечной системой.
В Ростове-на-Дону в окружном Доме офицеров состоялся сбор с ответственными должностными лицами воинских частей Южного военного округа (ЮВО) по вопросам реализации накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих на территории ЮВО, под руководство заместителя начальника ФГКУ «Югрегионжилье» Виктора Панского.
В ходе совещания были подведены итоги 5-летней деятельности отдела реализации НИС ФГКУ «Югрегионжилье» с июня 2013 года по настоящее время.
С начала действия накопительно-ипотечной системы (НИС) на территории Южного военного округа (ЮВО) более 55 тыс. военнослужащих стали её участниками.
Накопительно-ипотечная система начала действовать с 2005 года после вступления в силу закона № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
При включении в НИС на военнослужащего открывается именной накопительный счет, на котором начинают учитываться денежные средства федерального бюджета. Размер накопительного взноса на одного участника НИС ежегодно индексируется.
В начале действия программы НИС сумма ежегодного накопительного взноса составляла менее 70 тыс. рублей, в настоящее время указанный взнос возрос практически в 4 раза. На сегодняшний день ежегодный накопительный взнос составляет более 250 тыс. рублей.
Основными преимуществами военной ипотеки перед другими формами жилищного обеспечения военнослужащих (квартира, жилищная субсидия, ГЖС) являются: во-первых, возможность приобретения своего жилье уже через три года участия в НИС, во-вторых, участие военнослужащего в военной ипотеке не зависит от обеспеченности военнослужащего или членов его семьи жильем и не требует признания нуждающимся в жилых помещениях.
Кроме того, военнослужащий — участник НИС имеет возможность реализовать свои жилищные права не только путем приобретения жилья в рамках НИС в период прохождения военной службы, но и путем получения накопленных денежных средств после увольнения с военной службы.
Наибольшей популярностью среди военнослужащих ВС РФ в качестве места приобретения собственного жилья в рамках НИС в регионах ЮВО пользуются Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края.
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