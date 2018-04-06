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Под Калининградом «Бастионы» отработали нанесение ракетных ударов
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Под Калининградом «Бастионы» отработали нанесение ракетных ударов 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Расчеты береговых комплексов «Бастион» в Калининградской области отработали нанесение ракетных ударов по корабельным группировкам условного противника.
Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, электронные пуски ракет по надводным целям в ходе планового учения велись в полевых условиях из неподготовленных позиционных районов. В роли «вражеских» выступили надводные корабли Балтийского флота, выполняющие задачи в морских полигонах на Балтике.
Расчетам «Бастионов» предстояло маршем прибыть в назначенный неизвестный район, привести комплексы к бою, отработать смену огневых позиций, тактику в условиях авиаударов и применения условным противником диверсионно-разведывательных групп. К учению было привлечено порядка ста военнослужащих и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.
Справка «РГ»
Подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров от десантных операций. Он способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
Боекомплект одного комплекса может включать до 36 противокорабельных ракет «Яхонт», предназначенных для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. БРК «Бастион» также может комплектоваться самоходной загоризонтной РЛС.
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