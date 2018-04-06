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Россия пытается решить проблему нехватки украинских двигателей
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Россия пытается решить проблему нехватки украинских двигателей 

Свободная пресса 23 минуты назад
Крушение российского Ан-26 в Сирии в марте этого года дало понять, что в России существует проблема нехватки нового военно-транспортного самолета малого класса. АН-26 эксплуатируются уже полвека, и они становятся ненадежными в воздухе. Проблема усугубилась после того, как Россия и Украина полностью прекратили партнерские отношения, а Минобороны РФ окончательно порвало с киевским «Антоновым».
Остро стал вопрос создания двигателей отечественного производства. В течение нескольких лет Россия пытается построить свой легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, который должен сменить АН-26, пишет портал Утро.ru.
По словам командующего военно-транспортной авиацией генерал-лейтенанта Виктора Качалкина, самолет должен был взлететь еще в 2012 году, но этого не произошло. После трагедии в Сирии Минобороны пытается ускорить процесс производства Ил-112В с новым двигателем ТВ7-117СТ, разработанным в «ОДК-Климов». Предполагается, что в четвертом квартале этого года Ил-112В совершит свой первый полет.
В настоящее время двигатель проходит стендовые испытания, которые подтверждают заявленные характеристики. С сентября по декабрь 2017 года ТВ7-117СТ проходил испытания на летающей лаборатории Ил-76 в НИИ имени Громова.
По словам специалиста «ОДК-Климов», ТВ7-117СТ на 30 процентов мощнее АИ-24, который стоит на АН-26. Мощность в чрезвычайном режиме отечественного двигателя — 3600 л.с., в крейсерском — 2900 л.с., у АИ-24 — 2500 л.с. Российский двигатель на 20-25% экономнее. Но конечный результат можно увидеть только после первого полета.
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