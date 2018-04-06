На Черноморском флоте отобрали участников окружного этапа международного конкурса «Воин Содружества»

В отборочных состязаниях принимали участие около 20 военнослужащих, проходящих службу в береговых частях, на кораблях и в морской авиации ЧФ, которые ранее стали победителями конкурса в своих подразделениях.

На Черноморском флоте (ЧФ) завершился флотский отборочный тур международного конкурса профессионального мастерства военнослужащих стран СНГ «Воин Содружества».

В состязаниях приняли участие около 20 военнослужащих, проходящих службу в береговых частях, на кораблях и в морской авиации ЧФ, которые ранее прошли отборочные этапы в своих подразделениях. Среди участников тура — пять военнослужащих-женщин.

В ходе соревнований конкурсантам предстояло продемонстрировать свои навыки в различных дисциплинах.

Уровень физической подготовки участники демонстрировали в военно-спортивном конкурсе «Атлет». Навыки в стрельбе и знания по предметам общевойсковой подготовки — в конкурсе «Профессионал». Знания в области военной истории и литературы — в конкурсе «Эрудит». Помимо этого, был проведён творческий конкурс «Кавалер/Сударыня», в котором участники соревновались в соблюдении норм этикета и танцах. Завершился отборочный тур проверкой практических навыков военнослужащих по военно-медицинской подготовке.

По итогам соревнований среди мужчин лучшим стал сержант Алексей Кривоносов, а у военнослужащих-женщин первое место завоевала ефрейтор Юлия Диброва, которые проходят военную службу по контракту в подразделениях разведки.

По итогам состязаний на ЧФ сформирована сборная команда, которая начнёт подготовку к отборочному этапу конкурса среди соединений и воинских частей Южного военного округа.