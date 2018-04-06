Wideroe получила первый Embraer 190-E2 

Концерн Embraer и Widerøe, являющаяся крупнейшей региональной авиакомпанией в Скандинавии, 4 апреля на площадке производителя в Сан-Жозе-Душ-Сантуш торжественно отметили поставку первого серийного самолета для местных авиалиний E190-E2. Норвежский перевозчик подписал контракт на покупку трех E190-E2 с опционом еще на 12 самолетов семейства E2, охватывающего также модели E175-E2 и E195-E2. Embraer 190-E2 28 февраля получил Сертификаты типа от Федерального авиационного агентства США (FAA), Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) и Бразильского агентства гражданской авиации (Agência Nacional de Aviação Civil). Widerøe начнет осуществлять рейсы новым самолетом на местных маршрутах уже в этом месяце. Он приспособлен для перевозки 114 пассажиров в конфигурации с одном классом. «E190-E2 — впечатляющий самолет. Он идеально подходит для Widerøe, так как стал первым реактивным самолетом за всю 84-летнюю историю компании. Я убежден, что нашим пассажирам понравится салон, а наши операторы воспользуются новыми технологиями, в то время как наши партнеры из финансовой сферы оценят экономичность, которую достиг это самолет. Считаю, что все отметят тот факт, что мы стали первой авиакомпанией, которая эксплуатирует самый экологичный самолет в мире, с самым низким уровнем шума и вредных выбросов среди воздушных судов своей категории», — сказал Стейн Нильсен, генеральный директор Widerøe.
«Это исторический день для программы E-Jets и для Embraer. Поставка первого E2 стала продолжением истории настоящего успеха в авиации. Я удовлетворен тем, что Widerøe — столь уважаемая и опытная авиакомпания — стала первым оператором наших самолетов. Я рад, что могу приветствовать Widerøe в качестве нашего новейшего клиента и хочу поблагодарить господина Стейна и его коллектив за поддержку в течение последнего года, сотрудничавших с нами в качестве партнеров, чтобы поставить этот самолет. Я намерен оказаться на борту, когда самолет впервые влетит в воздушное пространство Норвегии на следующей неделе и действительно с нетерпением этого жду», — сказал Джон Слаттери, генеральный директор Embraer Commercial Aviation.