Школьники из Текстильщиков приняли участие в военных сборах 

Десятиклассники из школы №654 имени Фридмана, которая находится в районе Текстильщики, приняли участие в учебных военных сборах центра ДОСААФ в ЮВАО. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В военных сборах участвовали 59 юношей из учебных корпусов №2 и №4. Ребята успешно прошли основы строевой, огневой, тактической и военно-медицинской подготовки, изучили основы радиационной, химической и биологической защиты, уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Юноши сдали нормативы, ознакомились с устройством боевого оружия и смогли пострелять из него в тире, освоили стратегию и тактику вооруженного боестолкновения, — пояснил представитель школы.
Школа №654 имени Фридмана расположена по адресу улица Юных Ленинцев, дом 35, корпус 2. (мю)