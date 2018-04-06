Представители ВВО и вооруженных сил Монголии согласовали сроки и место проведения совместного учения «Селенга-2018»

Оно состоится в первой декаде октября на полигоне Восточного военного округа Бурдуны в Республике Бурятия

Представители Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Монголии в ходе первого раунда консультаций согласовали сроки и место проведения совместного учения «Селенга-2018».

Учение состоится на полигоне ВВО Бурдуны (Республика Бурятия) в первой декаде октября.

На предстоящем мероприятии планируется отработать совместные действия в ходе антитеррористической операции во взаимодействии с тактическим воздушным десантом. К учению планируется привлечь более 1000 военнослужащих ВВО и вооруженных сил Монголии.

Кроме того, стороны договорились о порядке пересечения Государственной границы России подразделениями вооруженных сил Монголии, размещения в полевом лагере, организации медицинского, топографического обеспечения.