Представители ВВО и вооруженных сил Монголии согласовали сроки и место проведения совместного учения «Селенга-2018» 

Оно состоится в первой декаде октября на полигоне Восточного военного округа Бурдуны в Республике Бурятия.
Представители Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Монголии в ходе первого раунда консультаций согласовали сроки и место проведения совместного учения «Селенга-2018».
Учение состоится на полигоне ВВО Бурдуны (Республика Бурятия) в первой декаде октября.
На предстоящем мероприятии планируется отработать совместные действия в ходе антитеррористической операции во взаимодействии с тактическим воздушным десантом. К учению планируется привлечь более 1000 военнослужащих ВВО и вооруженных сил Монголии.
Кроме того, стороны договорились о порядке пересечения Государственной границы России подразделениями вооруженных сил Монголии, размещения в полевом лагере, организации медицинского, топографического обеспечения.
Программа культурно-досуговых и спортивных мероприятий будет утверждена на второй планирующей конференции, которую планируется провести в Улан-Баторе (Монголия).