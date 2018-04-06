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Представители ВВО и вооруженных сил Монголии согласовали сроки и место проведения совместного учения «Селенга-2018»
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Представители ВВО и вооруженных сил Монголии согласовали сроки и место проведения совместного учения «Селенга-2018» 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Оно состоится в первой декаде октября на полигоне Восточного военного округа Бурдуны в Республике Бурятия.
Представители Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Монголии в ходе первого раунда консультаций согласовали сроки и место проведения совместного учения «Селенга-2018».
Учение состоится на полигоне ВВО Бурдуны (Республика Бурятия) в первой декаде октября.
На предстоящем мероприятии планируется отработать совместные действия в ходе антитеррористической операции во взаимодействии с тактическим воздушным десантом. К учению планируется привлечь более 1000 военнослужащих ВВО и вооруженных сил Монголии.
Кроме того, стороны договорились о порядке пересечения Государственной границы России подразделениями вооруженных сил Монголии, размещения в полевом лагере, организации медицинского, топографического обеспечения.
Программа культурно-досуговых и спортивных мероприятий будет утверждена на второй планирующей конференции, которую планируется провести в Улан-Баторе (Монголия).
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