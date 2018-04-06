Ещё
В Хабаровском крае специалисты железнодорожных войск ВВО отразили нападение условного НВФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровском крае специалисты железнодорожных войск ВВО отразили нападение условного НВФ 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные железнодорожники, осуществлявшие перемещение железнодорожного состава с грузом, подверглись нападению группы условных террористов, организовавших засаду и подрыв полотна с целью изъять перевозимый груз.
В Хабаровском крае военнослужащие путевого батальона железнодорожных войск Восточного военного округа (ВВО) отразили нападение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ), устроившего засаду на пути следования локомотива.
При отработке практической части учения военные железнодорожники, осуществлявшие перемещение железнодорожного состава с грузом, подверглись нападению группы условных террористов, организовавших засаду и подрыв полотна с целью изъять перевозимый груз.
После начала атаки военнослужащие заняли огневые позиции и приступили к ведению маневренной обороны, чтобы не допустить подхода «террористов» к железнодорожному составу.
В ходе завязавшегося учебного боя были отработаны различные тактические приемы по охране и обороне локомотива с применением как железнодорожного полотна, так и рельефа местности. Все «нападавшие» были уничтожены.
Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе взрывпакеты, дымы и холостые боеприпасы.
ТК «Звезда»: последние новости
Завершились полевые выходы с войсковыми разведчиками ЗВО В Пензенском филиале Военной академии МТО состоялось открытие Всеармейского этапа Международной олимпиады курсантов по математике В Москве прошли переговоры замглавы военного ведомства генерал-полковника Александра Фомина и министра национальной обороны Республики Мозамбик Атаназиу Салвадора Мтумуке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине угрожают взорвать Крымский мост333
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах32
Малышева оправдалась за скандал с собаками615
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным528
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение