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Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С1» Центрального военного округа впервые на учении вместе отразили ракетный удар условного противника
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Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С1» Центрального военного округа впервые на учении вместе отразили ракетный удар условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Эксперимент объединения в единую систему противодействия признан специалистами удачным. Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены.
Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» Центрального военного округа впервые вместе отразили массированный ракетный удар условного противника на тактическом учении, которое прошло на полигоне Ашулук в Астраханской области.
«В рамках учения средства противовоздушной обороны большой дальности С-400 были объединены в единую систему с комплексом ближнего действия «Панцирь-С1». Под руководством одного командира они заступили на боевое дежурство и сумели отразить два массированных ракетных удара. Расчеты С-400 уничтожали мишени, которые имитировали высокоскоросные баллистические ракеты, а «Панцирь-С1» одновременно в автоматизированном режиме уничтожал маловысотные и малоразмерные цели, такие как крылатые ракеты и ударные беспилотные средства «противника». В совокупности этот тандем образует многослойную систему защиты, а тем более под руководством одного командира», –— рассказал исполняющий обязанности начальника управления ПВО 14 армии ВВС и ПВО Центрального военного округа Геннадий Шлаг.
Эксперимент признан удачным. Все цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены.
На учении присутствовали представители оборонных заводов.
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