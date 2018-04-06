Зенитчики Западного военного округа «уничтожили» над Ленинградской областью 30 беспилотников врага 

Подразделения противовоздушной обороны мотострелковой бригады Западного военного округа на учениях в Ленинградской области условно уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов условного же противника. По «легенде», некоторые из них были начинены взрывчатыми веществами, сообщает пресс-служба ЗВО Разведывательные технические средства через сканирование воздушного пространства при низкой облачности на высотах до 800 метров обнаружили вражеские беспилотники, которые затем были уничтожены комплексами «Тунгуска», переносными «Иглами» и другими видами вооружения.
Зенитчики также отразили удары средств воздушного нападения противника, осуществили прикрытие пунктов управления, поразили малоразмерные цели на тренажерах.