Зенитчики Западного военного округа «уничтожили» над Ленинградской областью 30 беспилотников врага

Зенитчики также отразили удары средств воздушного нападения противника, осуществили прикрытие пунктов управления, поразили малоразмерные цели на тренажерах.

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