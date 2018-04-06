Ещё
Зенитчики Западного военного округа «уничтожили» над Ленинградской областью 30 беспилотников врага
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зенитчики Западного военного округа «уничтожили» над Ленинградской областью 30 беспилотников врага 

Интересант 1 час назад
Подразделения противовоздушной обороны мотострелковой бригады Западного военного округа на учениях в Ленинградской области условно уничтожили более 30 беспилотных летательных аппаратов условного же противника. По «легенде», некоторые из них были начинены взрывчатыми веществами, сообщает пресс-служба ЗВО  Разведывательные технические средства через сканирование воздушного пространства при низкой облачности на высотах до 800 метров обнаружили вражеские беспилотники, которые затем были уничтожены комплексами «Тунгуска», переносными «Иглами» и другими видами вооружения.
Зенитчики также отразили удары средств воздушного нападения противника, осуществили прикрытие пунктов управления, поразили малоразмерные цели на тренажерах.
Интересант: последние новости
Западный военный округ за год на 13,5 процента победил грипп Обтекатель девятого «Фалькона» опять не вернулся к Илону Маску 660 «гвардейцев» отобрал среди своих новобранцев Западный военный округ для Президентского и Преображенского полков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине угрожают взорвать Крымский мост323
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах32
Малышева оправдалась за скандал с собаками615
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным526
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение