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МС-21 решили презентовать на международной арене
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МС-21 решили презентовать на международной арене 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российский самолет МС-21 планируют презентовать на международной арене осенью 2018 года, предположительно, на авиасалоне в Юго-Восточной Азии, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
«К концу года, скорее всего это будет Юго-Восточная Азия, осенью. Я не помню конкретно месяц и даты, но скорее это октябрь-ноябрь», — передает ТАСС ответ Мантурова на вопрос о презентации МС-21 на международной арене.
Напомним, в конце марта сообщалось, что в России завершилась постройка второго образца российского пассажирского самолета МС-21-300, который будет использоваться в летных испытаниях.
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