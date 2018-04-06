Самолет МС-21 может быть представлен в Юго-Восточной Азии до конца 2018 года

«На Фарнборо не будет ничего показывать. Представим к концу году. Скорее всего это будет Юго-Восточная Азия осенью 2018 года. Это скорее октябрь-ноябрь», — сказал он, комментируя вопрос о презентации самолета МС-21.

Ранее сообщалось, что в марте на Иркутском авиационном заводе — филиале корпорации «Иркут» завершена постройка второго опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний, сообщили в Минпромторге. 25 марта машина переведена из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение предприятия.

Всего в летных испытаниях будет задействовано 4 самолета МС-21-300.

В настоящее время на Иркутском авиационном заводе собран фюзеляж третьего самолета МС-21-300, ведется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины. Идет изготовление деталей и узлов самолета, предназначенного для проведения ресурсных испытаний.

Первый МС-21-300 проходит летные испытания на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова ( г. Жуковский ). Самолет для статических испытаний проходит тестирование в ЦАГИ

«Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику», — говорил Мантуров.