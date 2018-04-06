Артиллеристы ЦВО на полевых занятиях в Кемеровской области уничтожили командный пункт условного противника из самоходной пушки «Малка»

Управление огнем велось с использованием модернизированных командирских машин управления 1В12М, в составе которых находятся приборы топографической привязки на базе системы «ГЛОНАСС».

Военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области , уничтожили штаб условного противника в рамках занятий по управлению огнем артиллерии, применив контрбатарейную стрельбу из 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка», которые поступили на вооружение в декабре 2017 года.

Артиллеристы при поддержке расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» на значительном удалении определили координаты скопления техники и командного пункта условного противника. После проведения расчетов военнослужащие многократными залпами САУ «Малка» поразили огневые позиции условного противника на расстоянии более 30 км Во время боя беспилотники в режиме реального времени производили корректирование поражения целей. Стрельба и управление огнем осуществлялась с использованием модернизированных командирских машин управления 1В12М, в составе которых находятся электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования «ГЛОНАСС».

203-миллиметровая самоходная пушка «Малка» предназначена для уничтожения особо важных целей и объектов противника в тактической глубине на удалении до 50 км.