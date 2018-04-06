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Артиллеристы ЦВО на полевых занятиях в Кемеровской области уничтожили командный пункт условного противника из самоходной пушки «Малка»
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Артиллеристы ЦВО на полевых занятиях в Кемеровской области уничтожили командный пункт условного противника из самоходной пушки «Малка» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Управление огнем велось с использованием модернизированных командирских машин управления 1В12М, в составе которых находятся приборы топографической привязки на базе системы «ГЛОНАСС».
Военнослужащие артиллерийского соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, уничтожили штаб условного противника в рамках занятий по управлению огнем артиллерии, применив контрбатарейную стрельбу из 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка», которые поступили на вооружение в декабре 2017 года.
Артиллеристы при поддержке расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» на значительном удалении определили координаты скопления техники и командного пункта условного противника. После проведения расчетов военнослужащие многократными залпами САУ «Малка» поразили огневые позиции условного противника на расстоянии более 30 км  Во время боя беспилотники в режиме реального времени производили корректирование поражения целей. Стрельба и управление огнем осуществлялась с использованием модернизированных командирских машин управления 1В12М, в составе которых находятся электронные приборы топографической привязки на базе системы глобального позиционирования «ГЛОНАСС».
203-миллиметровая самоходная пушка «Малка» предназначена для уничтожения особо важных целей и объектов противника в тактической глубине на удалении до 50 км.
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