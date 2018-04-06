Усиление ВДВ танковыми батальонами преследует стратегическую цель

Решение усилить российские десантные дивизии танковыми батальонами может показаться кому-то парадоксальным и даже «первоапрельским», но только на первый взгляд. Эту идею командование вынашивало давно, и продиктована она целым комплексом причин. Одна из них в том, что в своем классическом виде ВДВ утрачивают прежнюю значимость.

До конца текущего года в 7-й Новороссийской и 76-й псковской десантной дивизии появится по одному танковому батальону. На вооружение этих частей поступят модернизированные Т-72Б3. Со временем генералы обещают передать танки и в другие подразделения и соединения ВДВ.

Казалось бы, перемены небольшие — что такое сорок танков на десять тысяч бойцов? Тем более что и машины не совсем новые. Многие уже успели пошутить в том духе, что на танках неудобно купаться в фонтанах.

Но за вроде бы незначительной реформой кроются действительно существенные изменения.

Российские ВДВ и сейчас могут похвастаться самой разнообразной, притом современной, техникой: боевые машины десанта БМД-4М, боевые разведывательные химические машины РХМ-5, бронетранспортеры «Ракушка», бронеавтомобили «Тайфун», квадроциклы, снегоходы и так далее.

Но появление танков — особое событие. И не только потому, что перечисленные выше вооружения по огневой мощи ни в какое сравнение с Т-72 или Т-90 не идут. Оно говорит нам о том, что за десантниками закрепляются функции пехоты. Им, впрочем, к этой функции даже привыкать не нужно.

После 1968 года, когда чехи и словаки с утра пораньше узнали, что их государство взято под охрану и оборону войсками ВДВ СССР, у вооруженных сил страны было не так уж много классических десантных операций. Можно вспомнить Панджшерскую операцию в Афганистане , но во всех остальных войнах и локальных конфликтах десантники участвовали именно как пехота.

Да, они не всегда понимали, как вести общевойсковой бой, и никогда не ходили в лобовые атаки. Но если десант получал в подкрепление танки, то действовал чрезвычайно эффективно.

Немудрено, ведь из всего контингента призывников и контрактников страны части ВДВ вбирают в себя наиболее умных, подготовленных и развитых. Десантные войска сами по себе привлекательны. Призывники и контрактники рассуждают примерно так: если уж служить, то в ВДВ, это престижно и почетно. У ВДВ есть свой здоровый шовинизм, свои легенды, своя мифология, свои герои. Офицеры десанта более других озабочены боевой и моральной подготовкой своих солдат.

Однако мнение вида «чем больше десантников, тем лучше» не всегда разделяется генералами и чиновниками от обороны. У них для этого свои резоны — десант в чистом виде им больше не нужен, по крайней мере, не в таком количестве.

В понимании обычных людей спецназовец — это супербоец, мастер на все руки. На деле это не совсем так. Спецназовец — это профессионал в своем ремесле. Спецназовцы Министерства обороны (а десантники, несомненно, находятся в их числе) заточены под одну конкретную задачу, которую выполняют на самом высоком уровне. Но на этом всё.

Вести общевойсковой бой и ходить в атаку за танками — это не дело десанта в чистом виде. Войска ВДВ — это войска прорыва, действий в тылу врага и захвата плацдармов. А куда прорываться сейчас? Где и какие плацдармы захватывать? Как следует из официальных сводок из Сирии , современные десантники заняты в основном охраной и обороной российской военной базы. Опять же — чисто пехотная функция.

В том числе и поэтому воздушно-десантные войска не единожды пытались сократить или реформировать. Во времена Бориса Ельцина на этот счет даже выпускались специальные приказы и планы Генштаба . Несмотря на военную и государственную тайну, вскоре о них становилось известно журналистам, и в СМИ поднималась настоящая буря в защиту ВДВ. Причем такая, что Генштаб быстро шел на попятную. Еще бы, у десантников имеется масса высокопоставленных покровителей.

Теперь военное руководство решило пойти другим путем. Раз реформировать и сократить ВДВ нельзя, необходимо сделать из них хорошо обученную пехоту без потери десантных качеств.

В то же время опыт всех последних войн показывает: для повышения огневой мощи десантникам осознанно нужны танки и артиллерия. Во время чеченской кампании тесная дружба десанта и танков стала обычным делом, чему во многом способствовал генерал Владимир Шаманов . Уже будучи командующим ВДВ, он планировал развернуть танковые роты во всех шести десантно-штурмовых соединениях.

Раз уж десантники постоянно взаимодействуют с танками, почему им эти самые танки не дать на постоянной основе? Пусть учатся пехотной премудрости сразу, а не на поле боя.

Отметим, что десантироваться на это поле боя танковые подразделения ВДВ будут не на парашютной системе, а с помощью тяжелых транспортных самолетов типа «Руслан».