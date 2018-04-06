«Ядерные фокусы» или глобальная безопасность: подходы РФ и США к продлению договора СНВ-3 сравнил военный эксперт

Вместо того, чтобы выполнить свои предыдущие обязательства по СНВ-3, США прибегают к различным хитрым маневрам и фокусам, по которым сокращение наступательных вооружений происходит только на бумаге. Но Россия в целях сохранения глобальной безопасности предлагает другой подход к продлению СНВ-3, отмечает военный эксперт Алексей Леонков

Подходы РФ и США к продлению СНВ-3 Франция Великобритания как военные союзники США должны подключиться к дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов . По его мнению, уже нельзя заниматься практическим ядерным разоружением только по линии России и США, к процессу должны подключиться и другие ядерные державы, причем как официальные, так и неофициальные.

«СНВ-3 был заключен между РФ и США в 2011 году сроком на десять лет, в дальнейшем планировалось его пролонгация еще на 5 лет. Но тогда обстановка в мире другая, поэтому в тот момент договор устраивал обе стороны. Сейчас существуют две версии продления данного договора. С одной стороны США ратуют за полный отказ от ядерного оружия обеим сторонам, но при этом отказываются рассматривать действие СНВ-3 на своих союзников, в первую очередь на Великобританию и Францию.

Нам их предложение кажется нелепым и неприемлемым, поэтому Россия предлагает другой подход, который должен снять напряженность в области ядерного вооружения. В условиях, когда новая ядерная доктрина США снижает порог к применению стратегического вооружения, мы предлагаем даже не продлевать СНВ-3, а скорее заключать СНВ-4 на других условиях», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» военный эксперт.

КНДР, Пакистан и Хитрые маневры и фокусы США Российский подход предлагает подключить к обсуждению нового договора страны-участники ядерного клуба, а также тех, кто имеет ядерное оружие, но не подписал договор — Индию Израиль . Как предполагает Алексей Леонков, если все эти страны удастся посадить за стол переговоров и заключить общий договор о нераспространении и ограничении стратегических ядерных вооружений, то конфликты с возможным применением ядерного оружия будут повязаны договорными отношениями.

«Хотя США и их союзники вряд ли пойдут на такой договор. Дело в том, что вся их стратегия после выхода из ПРО в 2002 году направлена на получение преимуществ над любыми странами за счет развития систем ПРО, крылатых ракет и иных вооружений. Такой подход позволяет предположить, что СНВ-3 послужил своего рода завесой для стратегии США по развитию стратегических наступательных сил иного класса.

Что касается выполнения СНВ-3, то мы свои обязательства по нему выполнили и отчитались, в то время как США прибегают к различным хитрым маневрам, по которым сокращение наступательных вооружений происходит только на бумаге. Например, они перевели в статус учебных несколько шахт баллистических ракет, хотя в договоре даже нет такого понятия как учебные шахты. Чтобы вернуться к обсуждению продления СНВ-3, американцам для начала стоит привести все в соответствии с договоренностями, а не заниматься фокусами», — уверен Алексей Леонков.