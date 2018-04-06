Ещё
«Ядерные фокусы» или глобальная безопасность: подходы РФ и США к продлению договора СНВ-3 сравнил военный эксперт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ядерные фокусы» или глобальная безопасность: подходы РФ и США к продлению договора СНВ-3 сравнил военный эксперт 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Вместо того, чтобы выполнить свои предыдущие обязательства по СНВ-3, США прибегают к различным хитрым маневрам и фокусам, по которым сокращение наступательных вооружений происходит только на бумаге. Но Россия в целях сохранения глобальной безопасности предлагает другой подход к продлению СНВ-3, отмечает военный эксперт Алексей Леонков.
Подходы РФ и США к продлению СНВ-3  Франция и Великобритания как военные союзники США должны подключиться к дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его мнению, уже нельзя заниматься практическим ядерным разоружением только по линии России и США, к процессу должны подключиться и другие ядерные державы, причем как официальные, так и неофициальные.
«СНВ-3 был заключен между РФ и США в 2011 году сроком на десять лет, в дальнейшем планировалось его пролонгация еще на 5 лет. Но тогда обстановка в мире другая, поэтому в тот момент договор устраивал обе стороны. Сейчас существуют две версии продления данного договора. С одной стороны США ратуют за полный отказ от ядерного оружия обеим сторонам, но при этом отказываются рассматривать действие СНВ-3 на своих союзников, в первую очередь на Великобританию и Францию.
Нам их предложение кажется нелепым и неприемлемым, поэтому Россия предлагает другой подход, который должен снять напряженность в области ядерного вооружения. В условиях, когда новая ядерная доктрина США снижает порог к применению стратегического вооружения, мы предлагаем даже не продлевать СНВ-3, а скорее заключать СНВ-4 на других условиях», — комментирует ФБА «Экономика сегодня» военный эксперт.
Хитрые маневры и фокусы США  Российский подход предлагает подключить к обсуждению нового договора страны-участники ядерного клуба, а также тех, кто имеет ядерное оружие, но не подписал договор — Индию, КНДР, Пакистан и Израиль. Как предполагает Алексей Леонков, если все эти страны удастся посадить за стол переговоров и заключить общий договор о нераспространении и ограничении стратегических ядерных вооружений, то конфликты с возможным применением ядерного оружия будут повязаны договорными отношениями.
«Хотя США и их союзники вряд ли пойдут на такой договор. Дело в том, что вся их стратегия после выхода из ПРО в 2002 году направлена на получение преимуществ над любыми странами за счет развития систем ПРО, крылатых ракет и иных вооружений. Такой подход позволяет предположить, что СНВ-3 послужил своего рода завесой для стратегии США по развитию стратегических наступательных сил иного класса.
Что касается выполнения СНВ-3, то мы свои обязательства по нему выполнили и отчитались, в то время как США прибегают к различным хитрым маневрам, по которым сокращение наступательных вооружений происходит только на бумаге. Например, они перевели в статус учебных несколько шахт баллистических ракет, хотя в договоре даже нет такого понятия как учебные шахты. Чтобы вернуться к обсуждению продления СНВ-3, американцам для начала стоит привести все в соответствии с договоренностями, а не заниматься фокусами», — уверен Алексей Леонков.
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Скорость и "стелс": новейшие российские корветы станут грозой пиратов и террористов От противоракеты к национальной ПРО: МО РФ готовит очередной ответ США Поток или цена: Еврокомиссия запуталась в своей газовой политике по России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине угрожают взорвать Крымский мост323
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах32
Малышева оправдалась за скандал с собаками615
Вдова Табакова прокомментировала назначение Машкова5
Макаревич рассказал о союзе Гитлера со Сталиным526
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
01:00
На Украине угрожают взорвать Крымский мост
Украина В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение