Сделка по продаже комплекса «Морской старт» будет закрыта к концу апреля

Сопов утверждает, что переговоры продолжаются, но несмотря на это, есть некоторые моменты, которые не дают возможность на данный момент полностью закрыть сделку. Основной проблемой сейчас является оформление страховки и разрешений, а также проверки.

До этого руководство «S7 космические транспортные системы» было уверено, что передача стартового комплекса будет осуществлена до конца текущей недели.