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Сделка по продаже комплекса «Морской старт» будет закрыта к концу апреля
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Сделка по продаже комплекса «Морской старт» будет закрыта к концу апреля 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Данную новость сообщил Сергей Сопов, который является генеральным директором компании «S7 космические транспортные системы». Напомним, что это предприятие намерено приобрести у РКК «Энергия» стартовый комплекс для запуска своих ракет.
Сопов утверждает, что переговоры продолжаются, но несмотря на это, есть некоторые моменты, которые не дают возможность на данный момент полностью закрыть сделку. Основной проблемой сейчас является оформление страховки и разрешений, а также проверки.
До этого руководство «S7 космические транспортные системы» было уверено, что передача стартового комплекса будет осуществлена до конца текущей недели.
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