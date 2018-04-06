«Триумфы» и «Панцири» впервые сообща отразили ракетную атаку

Астраханской области впервые состоялись совместные учения, в которых приняли участие зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1». Прошли они на полигоне Ашулук, сообщил ТАСС и.о. начальника управления противовоздушной обороны 14-й армии Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны Центрального военного округа полковник Геннадий Шлаг.

По условиям учений, специальные мишени имитировали баллистические ракеты, которые уничтожили расчеты «Триумфа». «Панцирь-С1» ликвидировал крылатые ракеты и беспилотники в автоматизированном режиме. Действовали все одновременно.

Как прокомментировал полковник Геннадий Шпаг, такое объединенное действие, причем под руководством одного командира, и создало многослойную систему защиты. Все цели обнаружили, сопроводили и уничтожили. Эксперимент признали успешным.