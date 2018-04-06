Ещё
Российские саперы получили робототехнический комплекс «Кобра-1600»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские саперы получили робототехнический комплекс «Кобра-1600» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Саперы Западного военного округа первыми в России получили на вооружение новейший робототехнический комплекс «Кобра-1600». Он входит в состав уникального мобильного инженерного комплекса разминирования «МИКР», который впервые был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2016».
Робот «Кобра-1600» относится к категории так называемых «легких роботов», так как вес комплекса составляет 62 килограмма. В транспортном положении «Кобра-1600» имеет длину 850 мм, ширину 420 мм и высоту 550 мм. Он предназначен для проведения разведки, поиска и первичного изучения потенциально опасных объектов. Для выполнения таких задач робот оснащен набором видеокамер и механическим манипулятором — выдвижной стрелой с захватом. Она позволяет поднимать и перемещать грузы весом до 25 килограммов.
Управление робототехническим комплексом осуществляется как по кабелю, так и по радиоканалу, в зависимости от имеющейся обстановки. Длительность непрерывной работы робота составляет от четырех до восьми часов. Гусеничная платформа позволяет «Кобре» преодолевать пороги высотой 160 мм и водные преграды глубиной до 120 мм.
"В комплекте «МИКР» четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс «Кобра-1600», комплект средств разрушения ВОП «2Р4», а также комплект фото и видео-оборудования", — сообщает пресс-служба ЗВО.
Всего в округ поступили три мобильных инженерных комплекса разминирования на базе микроавтобусов повышенной проходимости.
Российская Газета: последние новости
Гроза "Кобр": Почему "Тунгуска" остается зенитной самоходкой №1 в мире Шойгу объяснил, какие цели в Сирии преследуют США В США рассказали, как Россия будет использовать новую версию Ту-160
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост71
Малышева оправдалась за скандал с собаками568
Поплавская сорвала шоу на НТВ95
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ158
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая249
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение