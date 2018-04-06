Российские саперы получили робототехнический комплекс «Кобра-1600»

Саперы Западного военного округа первыми в России получили на вооружение новейший робототехнический комплекс «Кобра-1600». Он входит в состав уникального мобильного инженерного комплекса разминирования «МИКР», который впервые был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2016».

Робот «Кобра-1600» относится к категории так называемых «легких роботов», так как вес комплекса составляет 62 килограмма. В транспортном положении «Кобра-1600» имеет длину 850 мм, ширину 420 мм и высоту 550 мм. Он предназначен для проведения разведки, поиска и первичного изучения потенциально опасных объектов. Для выполнения таких задач робот оснащен набором видеокамер и механическим манипулятором — выдвижной стрелой с захватом. Она позволяет поднимать и перемещать грузы весом до 25 килограммов.

Управление робототехническим комплексом осуществляется как по кабелю, так и по радиоканалу, в зависимости от имеющейся обстановки. Длительность непрерывной работы робота составляет от четырех до восьми часов. Гусеничная платформа позволяет «Кобре» преодолевать пороги высотой 160 мм и водные преграды глубиной до 120 мм.

"В комплекте «МИКР» четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс «Кобра-1600», комплект средств разрушения ВОП «2Р4», а также комплект фото и видео-оборудования", — сообщает пресс-служба ЗВО.

Всего в округ поступили три мобильных инженерных комплекса разминирования на базе микроавтобусов повышенной проходимости.