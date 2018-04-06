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В Турцию впервые придет макет системы С-400
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В Турцию впервые придет макет системы С-400 

ИноСМИ 49 минут назад
Фото: ИноСМИ
На Международном авиасалоне «Юрейша Эйршоу» (Eurasia Airshow), который состоится 25-29 апреля в Анталье под эгидой администрации президента Турции, будет представлен макет системы С-400, сообщает «Ени акит» (Yeni Akit).
В Анталье встретятся гиганты мировой авиационной промышленности, авиасалон откроет свои двери для гостей из более чем 100 стран. «Больше всего участников — из России, — рассказывает организатор мероприятия Хакан Курт (Hakan Kurt). — Впервые в выставке международного уровня принимает участие Иран. Мы открываем миру иранский рынок».
Курт сообщил, что на авиасалоне в Анталье будет представлено множество новинок авиационной техники, в частности единственный на сегодняшний день самолет «Эйрбас» (Airbus) А350-1000, принадлежащий компании «Катар Эйрвейвз» (Qatar Airways).
Также в Турцию будет доставлен макет системы С-400. «Мы заключили соглашение о покупке ракет С-400 у России, — отмечает Курт. — Заместитель нашего министра обороны сообщил, что поставка состоится в 2019 году. Макет этой системы мы впервые увидим в Анталье, это будет очень важным пиар-ресурсом на мировом рынке».
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