Морской бой: Америка нашла способ потопить русский «Ясень»

Подводный флот США — один из наиболее развитых видов вооружения этой страны. Поэтому американские издания часто проводят на бумаге сражения между своими и российскими атомными субмаринами. Вероятно, для устрашения противника. Наиболее странно, если не сказать — дико, выглядят бои между стратегическими подводными лодками, являющимися носителями ядерных ракет, то есть оружия сдерживания.

А вот ударные лодки, призванные наносить ракетные и торпедные удары по надводным кораблям, субмаринам, а также по береговым укреплениям и скоплению сухопутной военной техники, «сражаются» очень часто. Только на страницах The National Interest американская «Вирджиния» и российский «Ясень» за последние три года сходились в поединках четырежды. До середины этой недели счет был в нашу пользу — 2:1. В минувший вторник победу одержала американская лодка, счет сравнялся.

Так в чем же автор публикации Кайл Мизоками видит достоинство своей лодки и недостатки нашей? И, что важно, насколько он посвящен в тайны конструирования и эксплуатации атомных ударных лодок, которые у нас называются лодками с крылатыми ракетами?

Вначале следует сделать допущение относительно того, что постоянный автор журнала знает, что такое на подводной лодке ограждение выдвижных устройств, хоть и упорно называет его рубкой. Можно предположить, что он использует такую терминологию не только потому, что ею грешит Википедия, но и для адаптирования своих статей для массового читателя.

Главные претензии у журнала, естественно, по двум важнейшим для подводных лодок характеристикам: малошумности и чувствительности гидроакустических станций (ГАС).

Надо сказать, что малошумность — это довольно туманная категория, судить о которой достаточно достоверно могут лишь подводники, которые «пасут» неприятеля в открытом море. Или тайно подбираются к базам подводного флота, изо всех сил «напрягая свои уши» — гидроакустическую станцию. Распространение таких сведений о своих лодках расценивается как военное преступление.

Эксперты же ориентируются на открытую информацию, основанную на описании технологических приемов, использующихся при строительстве субмарин. И тут, несмотря на проигрыш «Ясеня» в американской публикации, особой разницы между лодками не просматривается.

Обе они принадлежат к четвертому поколению атомных субмарин. В обеих что американские, что российские конструкторы из ЦКБ «Малахит» использовали примерно одни и те же методы снижения шумности. Гребной винт в фенестроне (короткая труба, в которую помещен винт), особое покрытие корпуса, снижение количества шумящих механизмов (например, особая конструкция трубопроводов в атомном реакторе исключила необходимость использования перекачивающих насосов), двойное демпфирование всего, что вибрирует и прочие приемы борьбы с шумами.

Необходимо сказать, что в ВМС США есть еще одна ударная лодка — «Сивулф» («Морской волк»). Вот при ее создании была использована более мощная технология. Например, в этой лодке применен не гребной винт, а гораздо менее шумящий водомет. В связи с чем по малошумности с «Сивулфом» не могут сравниться ни «Вирджиния», ни «Ясень». Однако «Морской волк» получился настолько дорогим, что Пентагон смог оплатить закупку только трех этих субмарин. После чего проект был закрыт.

Что же касается гидроакустических станций двух лодок, то тут не все так просто, как описано в американском журнале. Первые американские лодки типа «Вирджиния» имеют не вполне удачную внутреннюю компоновку, при которой больший объем носовой части занимают торпедные аппараты. Поэтому нет возможности установить большую по размерам носовую гидроакустическую антенну. Так было с четырьмя лодками первой серии. И даже с шестью второй. Потому что при переходе от лодок первой серии ко второй не наращивались боевые возможности, а лишь устранялись ошибки и недочеты, допущенные в начале проектирования. Итого у американцев 10 таких лодок. И лишь две лодки третьей серии, где наконец-то произвели перекомпоновку и установили по-настоящему эффективную ГАС. Кстати, у первых десяти лодок есть и еще одна крайне неприятная проблема. Под действием агрессивной морской среды у них отклеиваются шумопоглощающие пластины.

На «Ясене» же изначально была введена прогрессивная система за счет оригинальной компоновки лодки. Передняя часть была освобождена от торпедных аппаратов, смещенных к центру (впервые в истории подводного флота), освободившееся пространство было отдано аппаратуре гидролокации, как пассивной, так и активной. Помимо носовой антенны есть и еще две, расположенные по бокам лодки. Таким образом, ГАС «Иртыш-Амфора» обладает характеристиками, которые выше, чем у десяти первых «Вирджиний». Ну, или примерно равны. Но никак не хуже. Что же касается двух последних американских лодок из двенадцати, то если они и превосходят по ГАС «Ясень», то незначительно.

Но дело в том, что такое сравнение корректно лишь по отношению к одной российской лодке — К-560 «Северодвинск». Сейчас строятся еще пять лодок, но уже по модернизированному проекту 885М «Ясень-М». И вот о них The National Interest почему-то умалчивает. В модернизированной лодке должна быть снижена шумность и увеличены возможности ГАС. Во время церемонии спуска на воду в прошлом году следующей лодки «Казань» было объявлено, что на ней установлен новый менее шумящий двигатель. А гребной вал из соображений секретности был закрыт чехлом.

Существенный прогресс был обеспечен тем, что «Северодвинск» — это советская разработка. Лодка была заложена в 1993 году. А «Казань» — уже российская, при ее создании были применены уже новые технологии, включая использование новых компонентов и материалов.

Значительную роль в боеспособности ударных подводных лодок играет, естественно, количественный и качественный состав вооружения. И тут безусловный перевес находится на стороне российской лодки.

«Вирджиния» имеет 4 торпедных аппарата с 26 торпедами и пусковые шахты на 12 крылатых ракет. У «Ясеня» 10 ТА с 30 торпедами и 32 крылатые ракеты. Как видим, и торпедный залп мощнее, и ракет существенно больше. Но начиная с 11-й лодки типа «Вирджиния» количество ракет сравнялось — по 32. А с пятой серии, которая начнет закладываться лет через 15, количество ракет должно достигнуть 40. Правда, это лишь проект.

А теперь о качественном составе. На «Вирджинии» установлены 533-мм торпеды Mark 48 Mod 6, максимальная дальность которых равна 55 км, а скорость — 50 узлов. На «Ясене» — торпеды «Физик», также как и американские, самонаводящиеся. Их дальность — 50 км, скорость — 50 узлов. Однако на второй лодке, «Казани», будет уже «Футляр» с дальностью в 60 км и максимальной скоростью, равной 65 узлам.

Разрыв в качестве ракетного оружия более серьезный. Американские ракеты Tomahawk Block IV способны переносить 340-килограммовую осколочно-фугасную боеголовку на расстояние в 1600 км. К слабым сторонам ракеты следует отнести невысокую способность к маневрированию при дозвуковой скорости в 800 км/ч. Российские ракеты «Калибр» способны преодолевать расстояние в 2600 км. Причем, если «Томагавк» предназначен для стрельбы по береговым и надводным целям, то среди модификаций «Калибра» есть ракета, способная поражать подводные лодки и надводные корабли.

На «Ясене» также используются противокорабельные ракеты «Оникс». За счет сверхзвуковой скорости, равной 2,6М, и низкого полета ракета представляет серьезную угрозу для любых кораблей противника, включая авианосцы. Также есть планы оснастить «Ясень» дальнобойными крылатыми ракетами Х-101/102. Они могут иметь как обычную, так и ядерную боеголовку. Дальность — 5500 км на околозвуковой скорости. Максимальное отклонение от цели не превышает 6 метров. Данная ракета расширит функциональность «Ясеня», который сможет решать стратегические задачи. Есть также планы вооружить российскую подводную лодку перспективной гиперзвуковой противокорабельной ракетой «Циркон».

В заключение необходимо сказать, что надводная и подводная скорости у сравниваемых лодок почти одинаковые. Но по глубинности «Ясень» существенно превосходит «Вирджинию»: рабочая глубина — 520 м против 300 м, предельная — 600 м против 480 м.