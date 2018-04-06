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Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман» ко Дню Победы
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Военные специалисты на Дальнем Востоке восстановят американский танк «Шерман» ко Дню Победы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Танк, поднятый водолазами спасательного отряда СФ с борта затонувшего в 1945 году американского военно-транспортного корабля «Томас Дональдсон», в ближайшее время планируется доставить в Приморье.
Специалисты военной базы хранения танков в Приморском крае восстановят американский танк «Шерман» времен Второй мировой войны, поднятый водолазами спасательного отряда Северного флота с борта затонувшего в 1945 году в Баренцевом море американского военно-транспортного корабля «Томас Дональдсон».
Уже в ближайшее время планируется доставить танк на Дальний Восток из Мурманской области самолетом военно-транспортной авиации Ил-76.
Планируется, что восстановленный «Шерман» будет задействован в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию в Приморском крае 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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