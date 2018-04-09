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Американский танк «Шерман» отреставрируют ко Дню Победы на Дальнем Востоке
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Американский танк «Шерман» отреставрируют ко Дню Победы на Дальнем Востоке 

ТК «Звезда» 27 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Найденную в Баренцевом море боевую машину восстановят военные специалисты.
8-го апреля борт военно-транспортной авиации доставил на аэродром морской авиации Тихоокеанского флота Кневичи во Владивостоке корпус американского танка. Боевая машина «Шерман» времен Великой Отечественной войны прибыла из Мурманской области.
Водолазы Северного флота подняли танк с затопленного в 1945 году в Баренцевом море сухогруза «Томас Дональдсон». Теперь специалисты одной из военных баз хранения танков Дальнего Востока восстановят «Шермана», и он сможет стать участником торжеств, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне в Приморском крае.
Танк «Шерман», который был одним из образцов авиационной и бронетехники, перевозимой сухогрузом «Томас Дональдсон», утонул в марте 1945 года. Судно было торпедировано немецкой подлодкой у входа в Кольский залив.
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