Скорость и «стелс»: новейшие российские корветы станут грозой пиратов и террористов

"Корветы проекта 22160 получились уникальными в своем классе кораблями не только по технологическим возможностям, но и по функционалу. Аналогов им в мире просто нет. Для начала, из-за своей формы и примененных современных решений это одни из самых малозаметных боевых кораблей в мире — их очень сложно обнаружить и отследить, в том числе самым современным оборудованием, не говоря об устаревших технологиях, которые часто применяют африканские пираты. Технологии «стелс» в этих корветах доведены до совершенства.

Эти корветы имеют достаточно большое водоизмещение и предназначены для патрулирования как ближних, так и дальних морских зон. То есть эти корветы могут выполнять боевые задачи в районе «африканского рога» — там, где чаще всего действуют африканские пираты. Эти корабли имеют отличную остойчивость — прекрасно переносят практически любую качку. Но главная их особенность, которой восхитились даже наши «западные партнеры» — модульная конструкция, то есть корабль может штатно перевооружаться для выполнения разных боевых задач", — отмечает специалист.

Представитель Минобороны России по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало рассказал: Военно-морской флот РФ до 2022 года получит шесть новейших патрульных кораблей проекта 22160‍. Головной корабль серии " Василий Быков " заложен 26 февраля 2014 года на Зеленодольском заводе имени Горького, он уже проходит госиспытания. Остальные корабли серии находятся на различных этапах постройки. «В зависимости от характера выполнения задач на кораблях возможно размещение различных систем вооружения и технических средств в контейнерном (модульном) исполнении», — сказал Дыгало.

"Часть вооружения — к примеру, хорошо зарекомендовавшая себя 57-миллиметровая артиллерийская установка — на корабле постоянная и монтируется при строительстве. Но предусмотрены варианты установки на военно-морской базе для размещения дополнительных вооружений. Это могут быть гранатометные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и другие виды оружия. Кроме того, корвет способен нести знаменитые ракеты «Калибр», успешно показавшие себя в сирийской антитеррористической операции.

Помимо того, что корабль сам по себе высокомобилен, он еще способен нести на себе катер, развивающий скорость до 50 узлов (до 90 километров в час). Также корвет оборудован специальным закрытым ангаром для вертолетов типа Ка-27. Эти винтокрылые машины могут в зависимости от оснащения нанести удар с воздуха, выполнять функции спасателя или транспортировки десанта", — подчеркивает военный эксперт.

Не только пираты

Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны. Автономность плавания кораблей составляет 60 суток, скорость — 30 узлов, водоизмещение — около 1,7 тысячи тонн, численность экипажа — порядка 80 человек. Дальность плавания корабля — 6 тысяч морских миль. Главными задачами корветов проекта 22160 станут охрана территориальных вод, борьба с пиратством, а также поддержка других боевых судов.

Американские эксперты на днях восхитились этими боевыми кораблями. Дизайн корвета проекта 22160 признан ими «гениальным», так как обеспечивает огромную боевую мощь при относительно небольшом размере судна. «Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах как источник вдохновения для своих будущих многофункциональных боевых судов», — говорится в опубликованных отзывах.

"Хотя с пиратами Сомали практически удалось покончить, аналогичные группировки регулярно создаются и бесчинствуют в разных концах африканского побережья. Кроме того, корветы 22160 серьезно усилят позиции России в Средиземноморском регионе, где все чаще стали появляться американские военные корабли.

"Антипиратские" операции — далеко не единственные, которые может выполнять корвет. К примеру, предполагается, что он будет пресекать передвижение по морю религиозных экстремистов, которых с помощью России сейчас уничтожают в Сирии . Сейчас в Средиземном море этим занимаются страны НАТО . Несколько корветов 22160 будут дежурить на российской базе в сирийском Тартусе и выполнять боевые задачи в интересах РФ.