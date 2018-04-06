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Американский самолет-разведчик направился к российским границам в Баренцевом море
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Американский самолет-разведчик направился к российским границам в Баренцевом море 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В пятницу утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании вылетел американский разведывательный самолет RC-135V, он взял курс к российским рубежам в районе Баренцева моря.
По данным западных авиационных ресурсов, сейчас американский самолет с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, способный вести радиоэлектронную разведку вглубь территории противника, движется в северном направлении над Норвежским морем, передает «Интерфакс».
RC-135V летит в сопровождении американского самолета-заправщика KC-135.
В конце марта стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и американский патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon провели разведку у Черноморского побережья России.
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