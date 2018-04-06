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Российские корветы-невидимки оснастят флотилией беспилотников
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Российские корветы-невидимки оснастят флотилией беспилотников 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские корветы проекта 20386 вооружат боевыми роботами, которые будут вести разведку и радиоэлектронную борьбу, наносить удары, обезвреживать мины.
Беспилотные аппараты впервые станут частью вооружения боевого робота наравне с ракетами, торпедами и пушками, сообщает газета «Известия» сл ссылкой на генерального директора Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз» Александра Шляхтенко.
«Это делается для дистанцирования личного состава от непосредственного контакта с противником и его средствами поражения. Планируется применять подводные, надводные и летательные аппараты различного назначения», — сказал Шляхтенко.
Он подчеркнул, что предусматривается применение не только морских роботов, но и беспилотных летательных аппаратов, которые позволят расширить возможности корабля по ведению надводной обстановки и при необходимости — по целеуказанию.
Кроме того, в состав комплекса беспилотников могут входить в том числе модули противоминной обороны в контейнерном исполнении, в состав которых будут входить подводные аппараты.
Первый корвет проекта «Дерзкий» был заложен осенью 2016 года на стапелях судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. При его создании используется рад современных идей и разработок, в том числе стелс-технологии.
Задачи корветов проекта 20386 — защищать морские коммуникации в пределах 200-мильной экономической зоны и противодействовать кораблям вероятного противника на любом удалении от мест базирования российского флота.
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