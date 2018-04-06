Российские корветы-невидимки оснастят флотилией беспилотников

Российские корветы проекта 20386 вооружат боевыми роботами, которые будут вести разведку и радиоэлектронную борьбу, наносить удары, обезвреживать мины.

«Это делается для дистанцирования личного состава от непосредственного контакта с противником и его средствами поражения. Планируется применять подводные, надводные и летательные аппараты различного назначения», — сказал Шляхтенко.

Он подчеркнул, что предусматривается применение не только морских роботов, но и беспилотных летательных аппаратов, которые позволят расширить возможности корабля по ведению надводной обстановки и при необходимости — по целеуказанию.

Кроме того, в состав комплекса беспилотников могут входить в том числе модули противоминной обороны в контейнерном исполнении, в состав которых будут входить подводные аппараты.

Задачи корветов проекта 20386 — защищать морские коммуникации в пределах 200-мильной экономической зоны и противодействовать кораблям вероятного противника на любом удалении от мест базирования российского флота.