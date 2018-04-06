В СФ заявили о готовности развивать военное сотрудничество со Словакией

"У нас имеются неплохие перспективы. Успешно действует соглашение об абонементном обслуживании самолетов МиГ-29 Военно-воздушных сил Словакии. Прорабатываются планы по ремонту в Словакии 36 вертолетов российского производства, принадлежащих ВВС Афганистана ", — отметил он.

В этой связи оправдано активизировать подготовку и подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области ремонта и модернизации в Словакии российских вертолетов, сказал сенатор.

Бондарев пояснил, что такие соглашения у России подписаны с Чехией Болгарией , что значительно облегчают взаимодействие в этой области.

"Переговоры по всем этим вопросам имело бы смысл вести, прежде всего, на уровне компетентных ведомств двух стран. С нашей стороны это, прежде всего, ФСВТС России и АО «Рособоронэкспорт ». Мы к такому диалогу готовы", — заключил парламентарий.