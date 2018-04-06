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В СФ заявили о готовности развивать военное сотрудничество со Словакией
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В СФ заявили о готовности развивать военное сотрудничество со Словакией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия приветствует намерение словацкой стороны развивать сотрудничество в военно-технической сфере, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в пятницу на встрече с председателем комитета по обороне и безопасности Национального совета Словакии Антоном Грнко.
"У нас имеются неплохие перспективы. Успешно действует соглашение об абонементном обслуживании самолетов МиГ-29 Военно-воздушных сил Словакии. Прорабатываются планы по ремонту в Словакии 36 вертолетов российского производства, принадлежащих ВВС Афганистана", — отметил он.
В этой связи оправдано активизировать подготовку и подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в области ремонта и модернизации в Словакии российских вертолетов, сказал сенатор.
Бондарев пояснил, что такие соглашения у России подписаны с Чехией и Болгарией, что значительно облегчают взаимодействие в этой области.
"Переговоры по всем этим вопросам имело бы смысл вести, прежде всего, на уровне компетентных ведомств двух стран. С нашей стороны это, прежде всего, ФСВТС России и АО «Рособоронэкспорт». Мы к такому диалогу готовы", — заключил парламентарий.
Братислава, несмотря на позицию Брюсселя, продолжает развивать с Россией двустороннее военно-техническое сотрудничество. В частности, 20 ноября 2015 года было подписано соглашение между АО "Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» и министерством обороны Словакии об абонементном обслуживании самолетов МиГ-29 Военно-воздушных сил этой страны сроком до 15 ноября 2019 года.
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