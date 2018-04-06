Россия расшатывает американскую коалицию, противодействует санкциям и экспортирует вооружения

Россия диверсифицирует направления для экспорта вооружений. В особенности это касается продвижения товара на Ближнем Востоке, где, с одной стороны, наблюдается экономический рост, а, с другой, не спадает напряженность. Также она активно действует в отношении союзников США и проамериканских стран. С Турцией было достигнуто соглашение о поставках новейших ракет класса земля-воздух. Также Москва ведет переговоры с Саудовской Аравией . Цель состоит в том, чтобы расколоть страны, стоящие на стороне США, и за счет этого расшатать администрацию Трампа одновременно с расширением экспортного рынка.

«На мировом рынке вооружений мы обеспечили себе позиции основного поставщика». В ходе встречи с представителями военных ведомств, прошедшей в марте, президент Путин с гордостью заявил о том, что в последние годы экспорт российских вооружений находится на хорошем уровне.

В феврале генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев объявил, что в 2017 году Россия подписала контракты с 53 странами на общую сумму около 15 миллиардов долларов. «Несмотря на давление со стороны Запада, мы осваиваем новые рынки и стабилизируем государственный бюджета», — подчеркнул Михеев успехи, достигнутые в условиях экономических санкций, которые были введены в связи с агрессией на Украине

Помимо Китая и Индии, основных импортеров российских вооружений, Россия также нацелилась на быстроразвивающиеся страны, сотрудничающие с США. Также есть страны Ближнего Востока и Азии, у которых усложнились отношения с США после прихода к власти администрации Трампа.

Что касается Ближнего Востока, то в конце 2017 года Турция подписала контракт с Россией на покупку комплексов С-400. Россия профинансирует часть контракта, сумма которого предположительно составляет 2,5 миллиарда долларов. Систему планируется внедрить в 2020 году. Конфронтация между Турцией и США постепенно усиливалась в связи с сирийской проблемой. С Саудовской Аравией также ведутся переговоры о поставке ЗРК С-400. Саудовская Аравия сближается с Россией, чтобы сдержать расширение влияния Ирана , с которым она враждует.

В январе министр обороны России Сергей Шойгу посетил Юго-Восточную Азию, обсудив военное сотрудничество. С Мьянмой было достигнуто соглашение о поставке шести истребителей Су-30. Многие российские государственные компании представили свою продукцию на международной военной выставке, прошедшей на Филиппинах , которые являются союзником США. Планируется, что в 2018 году российские предприятия примут участие в более, чем 20 выставках.

Экспорт таких вооружений, как С-400, носит политический характер. «Благодаря военной кампании в Сирии Россия превратилась в важного игрока на Ближнем Востоке и одновременно разрекламировала возможности российских вооружений», — отмечает военный эксперт Константин Макиенко

Комментируя экспорт российских вооружений в Турцию и другие страны НАТО , тесно сотрудничающие с США, эксперт подчеркнул: «Это косвенно свидетельствует о геополитических изменениях». Таким образом, Россия расширяет сферу своего влияния, нанося удары по слабым местам США, которые находятся в политическом хаосе.

Если Турция будет применять российские вооружения, есть опасность, что возникнут проблемы с точки зрения совместного управления военными системами НАТО и защиты технологий. Комментируя экспорт вооружений в Мьянму, США подчеркнули, что это стало попыткой предоставить оружие военным, которые нарушают права человека. Они также раскритиковали эти действия, поскольку существует опасность, что оружие будет использовано для подавления этнической группы рохинджа.

Российские оборонные предприятия оказывают немалое влияние на экономику. Ранее американские союзники и проамериканские страны в основном покупали западные вооружения. Если наладить отношения с этими странами, станет значительно больше возможностей для экспорта.

На данный момент основные военные компании России находятся под экономическими санкциями. Их сотрудничество с иностранными государствами было ограничено, в связи с чем российский оборонный бюджет достиг своих пределов. Россия противостоит санкциям и пытается покрыть сокращение внутренного спроса за счет увеличения количества внешних заказов.

По данным Международного института по изучению проблем мира (SIPRI) в Стокгольме, в период с 2013 по 2017 год Россия находилась на втором месте в мире по объемам экспорта вооружений. По информации счетной палаты РФ, в 2013 году был зафиксирован рекордный показатель объемов экспорта за последние годы: 15,7 миллиарда долларов. После 2014 года, когда были введены экономические санкции, экспортные объемы также сохраняются на уровне 14-15 миллиардов долларов.