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Огненная «Акация»: кадры масштабных учений мотострелков под Воронежем
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Огненная «Акация»: кадры масштабных учений мотострелков под Воронежем 

ТК «Звезда» 40 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие отработали действия в маневренной обороне и контратаку с применением самоходных гаубиц и РСЗО.
Под Воронежем прошли масштабные учения мотострелков, в ходе которых были применены реактивные системы залпового огня и дивизионные самоходные гаубицы 2С3 «Акация».
Согласно легенде учений, после упреждающего удара РСЗО, противник разворачивается в боевой порядок.
После того, как бронетехника противника была уничтожена а пехота рассеяна, в бой вступили мотострелки под прикрытием БТР-82А.
Всего в маневрах на полигоне «Погоново» было задействовано больше тысячи военнослужащих и полторы сотни единиц техники.
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