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В Ленинградской области сбито более 30 дронов-камикадзе
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В Ленинградской области сбито более 30 дронов-камикадзе 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Подразделения противовоздушной обороны в Ленинградской области отразили массированный налет беспилотников, сообщили в штабе Западного военного округа. Сбито более 30 высокоскоростных дронов — в том числе начиненных взрывчаткой.
По замыслу тактического учения, беспилотники условного противника направлялись к позициям мотострелковой бригады. Группа аппаратов, приближавшихся в облаках на высоте 800 метров, была обнаружена радарами войсковой ПВО. Уничтожали дроны самоходные пушечно-ракетными комплексы «Тунгуска», переносные зенитные комплексы «Игла» и спаренные артустановки ЗУ-23 на гусеничных бронетранспортерах.
— При подготовке к учению зенитчики потренировались в поражении скоростных целей на тренажерах, выполнили нормативы по развертыванию систем ПВО и подготовке их к применению, прикрытию наиболее важных объектов и органов управления, — рассказали в пресс-службе ЗВО.
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