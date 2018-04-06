В Ленинградской области сбито более 30 дронов-камикадзе

Подразделения противовоздушной обороны в Ленинградской области отразили массированный налет беспилотников, сообщили в штабе Западного военного округа. Сбито более 30 высокоскоростных дронов — в том числе начиненных взрывчаткой.

По замыслу тактического учения, беспилотники условного противника направлялись к позициям мотострелковой бригады. Группа аппаратов, приближавшихся в облаках на высоте 800 метров, была обнаружена радарами войсковой ПВО. Уничтожали дроны самоходные пушечно-ракетными комплексы «Тунгуска», переносные зенитные комплексы «Игла» и спаренные артустановки ЗУ-23 на гусеничных бронетранспортерах.

— При подготовке к учению зенитчики потренировались в поражении скоростных целей на тренажерах, выполнили нормативы по развертыванию систем ПВО и подготовке их к применению, прикрытию наиболее важных объектов и органов управления, — рассказали в пресс-службе ЗВО.