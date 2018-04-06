В Калуге отметили 100-летие военных комиссариатов 

Глава городского самоуправления, председатель призывной комиссии Калуги Александр Иванов 5 апреля поздравил сотрудников и ветеранов калужских военкоматов с юбилеем — 100-летием со дня создания военных комиссариатов в России, вручив им почетные грамоты и сувениры. «Военные комиссариаты помимо выполнения важных задач по обеспечению боевой и мобилизационной подготовки вооруженных сил, также оказывают помощь военнослужащим и членам их семей, ведут активную работу с ветеранами, большое внимание уделяют работе по допризывной подготовке молодежи и повышению престижа воинской службы. Большая работа проводится в сфере военно-патриотического воспитания и организации массовых мероприятий. Поздравляю всех сотрудников и ветеранов калужских военкоматов со знаменательной датой, мы высоко ценим вас и ваш нелёгкий труд», — отметил Александр Иванов. Военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей Иванов, в свою очередь, выразил благодарность городской думе и городской управе Калуги за конструктивное взаимодействие и всестороннюю помощь военному комиссариату. Главе городского самоуправления Александру Иванову он вручил знак «100 лет военным комиссариатам». Фото пресс-службы городской думы Калуги Андрей Иванов также напомнил участникам собрания об основных вехах истории калужских военкоматов и подвел итоги работы военного комиссариата, который возглавляет. Датой создания военных комиссариатов в России считается 8 апреля 1918. В этот день был подписан декрет Совета Народных Комиссаров об учреждении военных комиссариатов.