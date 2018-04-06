Ещё
Саперы Западного военного округа получили нового робота «Кобра-1600»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Саперы Западного военного округа получили нового робота «Кобра-1600» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Робототехнический комплекс «Кобра-1600» в составе новейшего мобильного комплекса разминирования получили саперы Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
"В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс «Кобра-1600», комплект средств разрушения ВОП «2Р4», а также комплект фото и видео-оборудования", — перечислили в пресс-службе.
Всего в округ поступили три мобильных инженерных комплекса разминирования на базе микроавтобусов повышенной проходимости.
Перспективный комплекс предназначен для разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных мер на объектах государственной важности при проведении особо важных мероприятий.
"Основные задачи комплекса — разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов, выполнение технологических операций", — отметили в округе.
Всего оснащение машины насчитывает более 20 видов различных технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств.
ТАСС: последние новости
Порядка 30 боевых самолетов ВВО принимают участие в окружном конкурсе "Авиадартс-2018" Российские вертолетчики уничтожили объекты условного противника в горах Армении Более 40 самолетов и вертолетов примут участие в параде Победы в Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая340
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ96
Россиянам посоветовали отказаться от доллара353
В Москву придет аномальное потепление9
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова79
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение